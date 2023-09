Barbara und Helmut Rösch aus Pfuhl feiern Eiserne Hochzeit

Die Jubilare sind waschechte Pfuhler und kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Jetzt sind Barbara und Helmut Rösch seit 65 Jahren verheiratet.

Barbara und Helmut Rösch aus Pfuhl feierten kürzlich ihren 65. Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Jubiläum kamen auch Glückwünsche aus dem Rathaus: Rosl Schäufele gratulierte dem Ehepaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und überbrachte Blumen und Geschenke der Stadt Neu-Ulm.

Wie sich die beiden Jubilare aus Pfuhl kennenlernten

Die Jubilare sind beide waschechte Pfuhler und kannten sich somit schon seit der Kindheit. Richtig kennengelernt haben sie sich über die evangelische Jugendgruppe. „Das war nach einem Tanzkurs in Söflingen“, erinnert sich Helmut Rösch an damals. „Wir haben uns auf den Heimweg gemacht – und da war auch Barbara dabei.“ Bei den folgenden Treffen sind sich die beiden nähergekommen und aus Zuneigung wurde Liebe.

An Heiligabend 1956 haben sich die beiden verlobt und anschließend mit dem Bau ihres Hauses begonnen. Gut eineinhalb Jahre später, am 30. August 1958, läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. „Es war der heißeste Tag in diesem Sommer“, erzählt Barbara Rösch, „und ein wunderschönes Fest“. Nach der Hochzeit zogen die frisch vermählten Eheleute in ihr Häuschen in Pfuhl, wo sie bis heute leben und ihre vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter, großgezogen haben.

Wo Barbara und Helmut Rösch früher gearbeitet haben

Helmut Rösch hat Betriebselektriker gelernt und zunächst beim Kraftwerk Böfinger Halde und später für einen Ofenhersteller im Außendienst gearbeitet. Weitere zehn Jahre später wechselte Helmut Rösch zur Schwabengarage, wo er bis zu seiner Frührente 23 Jahre lang tätig war. Seine Frau Barbara hat in jungen Jahren in einem Architekturbüro gearbeitet. Später widmete sie ihre Zeit dem Haus und den vier Kindern. Als die Kinder größer waren, fand Barbara Rösch eine Anstellung bei der Stadt Neu-Ulm und arbeitete noch bis zu ihrer Rente bei der Stadtkasse.

Einen Großteil ihrer Freizeit widmeten die Eheleute dem Vereinsleben sowie vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten. So war Helmut Rösch beispielsweise 70 Jahre lang im Posaunenchor und seine Frau Barbara viele Jahre im Kirchenvorstand tätig und verwaltete als Kirchenpflegerin die Finanzen. Bei der Frage, wie eine so lange glückliche Ehe funktionieren kann, sind sich die beiden Eheleute schnell einig: „Miteinander schwätzen. Und Verständnis für den anderen zeigen – das ist sehr wichtig.“ Zur Familie von Barbara und Helmut Rösch gehören neben den vier Kindern noch vier Enkel und drei Urenkel. (AZ)