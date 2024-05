Neu-Ulm-Pfuhl

vor 17 Min.

Drei Pfuhler Biografien – ein Stück Pfuhler Geschichte

Die Jubelkonfirmanden in der evangelischen Ulrichs-Kirche in Pfuhl, (von links) die Salzmann-Geschwister Gabriele, Werner und Renate.

Plus Drei Geschwister der im Neu-Ulmer Stadtteil bekannten Salzmann-Familie feierten jüngst ihre Jubiläums-Konfirmation. Ein Rückblick, auf eine Zeit, als man noch Sammeltassen oder Handtücher zur Einsegnung schenkte.

Von Inge Pflüger

Es war ein Wiedersehen nach mehreren Jahrzehnten und ein seltenes Erlebnis – die Jubelkonfirmation, die 32 Jubilare gemeinsam feierten. Darunter waren auch die drei Pfuhler Salzmann-Geschwister Werner, Renate und Gabriele.

Werner feierte am 5. Mai „Eiserne Konfirmation“, seine Schwestern Renate die „Diamantene“ und Gabriele die „Goldene“. Die Jubelfeier mit Pfarrerin Katja Baumann und Pfarrer Renato Creutzberg wurde ein Tag der Erinnerungen, der mit einem festlichen Abendmahlgottesdienst und der gemeinsamen Segnung in der evangelischen St. Ulrichskirche in Pfuhl begonnen hatte.

