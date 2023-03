Neu-Ulm

vor 47 Min.

Pfuhler Kebab-Betreiber verliert 70 Verwandte beim Erdbeben in der Türkei

Yusuf Dogan betreibt in Pfuhl seit 2010 einen Kebab-Imbiss. Beim Erdbeben in der Türkei verlor er um die 70 Familienangehörige.

Plus Yusuf Dogan und seine Söhne verlieren beim Erdbeben zahlreiche Familienangehörige. Jetzt wollen sie von Deutschland aus so viel helfen, wie es möglich ist.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Wenn Yusuf Dogan in seinem Kebab-Imbiss in Pfuhl sitzend erzählt, was er und seine Familie die vergangenen Wochen durchgemacht haben, kommen ihm immer wieder die Tränen. Seine Stimme stockt. 70 Menschen aus seiner Verwandtschaft, sagt er, haben beim Erdbeben in der Türkei Anfang Februar ihr Leben verloren. Darunter die Mutter seiner beiden Söhne. Wie das Leben nun weitergehen kann? "Es muss", sagt er. "Für meine Söhne. Ich bin jetzt Mama und Papa."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen