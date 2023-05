Neu-Ulm

Platz für 3700 neue Wohnungen: Wo in Neu-Ulm überall gebaut werden kann

Der Südstadtbogen an den Bahngleisen südwestlich der Memminger Straße/Hermann-Köhl-Straße ist eines der größten Bauprojekte in Neu-Ulm. Dort entstehen mehrere Hundert Wohnungen.

Plus Eine Übersicht zeigt, wo im Neu-Ulmer Stadtgebiet bereits gebaut wird oder noch gebaut werden kann. 2030 könnte die Stadt schon 68.000 Einwohner haben.

In der Debatte um das umstrittene Wohnquartier Wiley-Nord 2 kam die Frage auf: Muss Neu-Ulm eigentlich alle geeigneten Flächen tatsächlich zubauen? Oder sollte die Stadt eher auf die Bremse treten, da in der Baubranche derzeit ohnehin große Unsicherheit herrscht? Auf Antrag der FDP-Gruppe hat die Verwaltung einen Überblick über die Wohnraumentwicklung der nächsten Jahre erstellt. Das Potenzial für die nächsten Jahre umfasst demnach 3700 neue Wohnungen im gesamten Stadtgebiet. Wo wird überall gebaut – und wo könnte noch gebaut werden?

Das sind die größten geplanten Baugebiete in Neu-Ulm

Das größte Potenzial sehen die Fachleute im Rathaus in der Innenentwicklung, also rund um das Neu-Ulmer Zentrum. Der weit überwiegende Teil der Flächen befindet sich in privater Hand. Etwa 80 Wohnungen im Jahr sollen entstehen, indem Baulücken geschlossen werden. Insgesamt beträgt das Innenpotenzial etwa 2190 Wohneinheiten, dazu gehören beispielsweise folgende Vorhaben:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

