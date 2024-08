Polizeieinsatz in Pfuhl: Zwei junge Männer prügeln sich - auch mit Schlagring

Mehrere Streifen sind am Donnerstagabend in die Pfuhler Hauptstraße ausgerückt. Zwischen zwei jungen Männern im Alter von 17 und 19 Jahren war nach Angaben eines Polizeisprechers ein Streit eskaliert. Beide Beteiligten seien dabei leicht verletzt worden und kamen in ein Krankenhaus.

Gemeldet wurde der Vorfall gegen 18.36 Uhr. Zunächst soll es in einem Linienbus zu einem verbalen Streit gekommen sein, der sich dann nach draußen verlagert habe. Schlussendlich soll es zu einer „wechselseitigen Körperverletzung“ gekommen sein. Einer soll dem anderen dabei auch mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen haben. Auch ein Taschenmesser soll aufgefunden worden sein, zum Einsatz aber sei es nicht gekommen.

Zeugen seien dazwischengegangen und hätten die Streithähne getrennt. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in eine Klinik. Die Ursache des Streits ist für die Ermittler derzeit noch unklar. (krom)