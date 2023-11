Premiere am Theater Neu-Ulm: Ist Liebe nur Illusion?

Das Neu-Ulmer Theater zeigt ab Freitag das Stück "Heisenberg. Liebe - (k)eine Illusion?". Mit einem unerwarteten Kuss einer Fremden ändert sich das Leben des 77-jährigen Alex schlagartig.

Alex ist 77, arbeitet als Metzger und zählt zu den eher ruhigeren Typen. Mit der Ruhe ist es aber schlagartig vorbei, als Georgie in sein Leben tritt. An einer Bushaltestelle küsst sie den deutlich älteren Mann unvermittelt auf den Hals. Eine Verwechslung, wie sie sagt. Doch fortan wird Alex die exaltierte Frau nicht mehr los.

Diese Begegnung ist Ausgangspunkt von Simon Stephens Theaterstück "Heisenberg", das unter dem Titel "Die Unschärferelation der Liebe" im Juni dieses Jahres in die deutschen Kinos kam und das ab Freitag, 1. Dezember, nun auch am Theater Neu-Ulm zu sehen sein wird, hier unter dem Titel "Heisenberg. Liebe - (k)eine Illusion?". Heinz Koch spielt dabei den alternden Metzger, der dank der sprunghaften jungen Frau die Freude am Leben neu entdeckt. Laura Becker spielt die 36-jährige Georgie, die, wie sich im Laufe der Handlung herausstellt, Alex nicht ganz so zufällig geküsst hatte, wie zunächst behauptet. Inszeniert wird das Stück am Theater Neu-Ulm von Katja Ladynskaya, die als freischaffende Regisseurin unter anderem schon an Theatern in München, Regensburg, Nürnberg, Stuttgart, Hannover und Bremerhaven gearbeitet.

Ein anrührendes Melodram, das nachhaltig beschäftigt

Neben "Heisenberg" hat der britische Autor Simon Stephens einige andere Erfolgsstücke geschrieben und wurde mehrfach ausgezeichnet. "Heisenberg", dessen Titel auf den Entdecker der Unschärferelation Werner Karl Heisenberg anspielt, war auch international erfolgreich. Die New York Times schreibt etwa: "Heisenberg beginnt wie eine Screwball-Komödie, wird dann zum anrührenden Melodram und erforscht letztlich die zahllosen Alternativen, die uns das Leben jede Sekunde lässt … Ein Stück, das einen nachhaltig beschäftigt."

Das Theater Neu-Ulm zeigt das Stück zwei Monate lang, Premiere ist diesen Freitag, 1. Januar, 20 Uhr. Das Theater hat sich wieder eine besondere Rabatt-Aktion ausgedacht. Alle Zuschauer, die genauso alt sind wie Protagonist Alex - also Jahrgang 1946 - erhalten freien Eintritt, wenn sie in Begleitung eines Vollzahlers zur Vorstellung kommen. Tickets gibt es unter theater-neu-ulm.de.