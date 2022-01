Prozess in Neu-Ulm: Mehrere Frauen und ein Mann prügeln auf eine Nachbarin ein

Plus Auf eine verbale Auseinandersetzung folgt ein brutaler Angriff. Mehrere Frauen und ein Mann treten eine Wohnungstüre ein und schlagen eine Frau.

Ein Streit unter Kindern Anfang April 2020 hat offenbar dazu geführt, dass mehrere Frauen und ein Mann auf eine Nachbarin einprügelten. Die Geschädigte schildert in der Verhandlung bildhaft den Vorfall, die Verteidigerin und der Verteidiger halten ihre Aussagen für unglaubwürdig.