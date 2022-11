Neu-Ulm

vor 47 Min.

QAnon und Querdenker: Was war das für eine Party im "Winterzauber"?

Auf städtischem Grund, im "Winterzauber" auf dem früheren Barfüßer-Gelände fand am Sonntag eine zweifelhafte Veranstaltung statt. Eingeladen hatte ein Vertreter der QAnon-Bewegung.

Plus Im "Winterzauber" auf dem Ex-Barfüßer-Gelände in Neu-Ulm fand eine Party mit Menschen aus der Szene von Verschwörungsideologien statt. Das wirft Fragen auf.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Die Parolen, die geschrien wurden, ähneln sich. Anwesende Menschen wurden bereits bei "Corona-Spaziergängen" in Ulm gesichtet. Auf dem früheren Barfüßer-Gelände am Neu-Ulmer Donauufer, wo im Sommer Pauls Biergarten und aktuell der "Winterzauber" beheimatet ist, fand am Sonntagabend eine größere Party mit umstrittenen Gästen statt. Dazu eingeladen hat unter anderem Friedemann Mack, genannt "Mäckle", der auch vor Ort war. Er gilt europaweit als einflussreicher Verbreiter der gefährlichen QAnon-Ideologie und wird offenbar vom Verfassungsschutz beobachtet.

