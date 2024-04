Neu-Ulm

Querspange bei Ludwigsfeld: Anwohner trauen Tunnellösung nicht so recht

Die Querspange könnte in einigen Jahren von der B28, zwischen Ludwigsfeld und Wiley (links) hindurch, vorbei am Gewerbegebiet Schwaighofen (rechts) zur B10 führen. Die Freihaltetrasse dafür will die Stadt weiter Richtung Süden verlegen.

Plus Bürger äußern bei einer Infoveranstaltung massive Bedenken gegen die umstrittene Trasse. Sie befürchten: "Diese Straße wird irgendwann kommen".

Von Michael Ruddigkeit

Seit Jahren leben Anwohnerinnen und Anwohner in Ludwigsfeld mit der Befürchtung, dass irgendwann eine Schnellstraße vor ihrer Haustür gebaut wird – die Querspange von der B28/B30 zur B10. Jetzt kocht das Thema wieder hoch, weil die Stadt die Freihaltefläche für die mögliche Trasse Richtung Südosten verschieben will. So lässt sich das Gewerbegebiet Schwaighofen-Süd besser entwickeln, aber die Spange rückt näher an den Ortsrand von Ludwigsfeld. Zwar geht es bislang nur um eine Änderung im Flächennutzungsplan. Doch die Anlieger haben massive Bedenken. Sie befürchten: "Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Straße gebaut wird."

Das sagt Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger zur Querspange

Wie sehr das Thema den Bürgern auf den Nägeln brennt, zeigte sich bei einer Informationsveranstaltung, zu der die Stadt Neu-Ulm in die Hochschule geladen hatte. Der Hörsaal war voll besetzt. Vertreter der Stadtverwaltung erläuterten, warum die Freihaltefläche verschoben werden soll und wie die Stadt zu der Querspange steht. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) versicherte: "Es gibt keinen Vorstoß der Stadt, diese Straße zu bauen." Auch die Mehrheit der Stadträtinnen und Stadträte wolle die Trasse nicht. Im Bundesverkehrswegeplan sei die Querspange zwar enthalten, aber ganz weit hinten, "auf dem letzten oder vorletzten Platz." Es sei daher völlig utopisch, dass sie in den nächsten Jahren gebaut werde.

