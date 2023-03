Randale im Neu-Ulmer Obdachlosenwohnheim

Kaum zu beneiden war die Polizei am Samstag: Sämtliche Beteiligten eines heftigen Streits in einer Obdachlosenunterkunft waren stark alkoholisiert.

Am Samstag wurden der Polizeiinspektion Neu-Ulm um 9.15 Uhr Randale in einer Obdachlosenunterkunft in der Leibnizstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen mitgeteilt. Aufgrund der vor Ort herrschenden aufgeheizten Stimmung wurden mehrere Streifenbesatzungen an die Einsatzörtlichkeit entsandt.

Streit um Handy eskaliert in Obdachlosenunterkunft in Neu-Ulm

Beim Eintreffen der Beamten konnten ein Bewohner der Obdachlosenunterkunft sowie mehrere Personen, welche nicht in der Einrichtung wohnhaft sind, angetroffen werden. Bei einer Befragung konnte geklärt werden, dass einer der Personen durch den Bewohner der Unterkunft sowie einer Frau, welche ebenfalls vor Ort war, Bargeld sowie ein Mobiltelefon im Raum Ulm entwendet wurden. Der Geschädigte dieses Diebstahls begab sich in der Folge mit einem Bekannten nach Neu-Ulm ins Heim, um die Herausgabe des Bargelds sowie des Telefons zu fordern.

Nachdem der Mann die Gegenstände jedoch nicht aushändigen wollte und seine Zimmertür versperrt hatte, schlugen die beiden Kontrahenten die Zimmertüre des Mannes ein. Im Verlauf des folgenden Streitgespräches schlug der Wohnungsinhaber dem Geschädigten des Diebstahls mit einer Glasflasche auf die Schulter, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Sämtliche Beteiligten waren stark alkoholisiert.

Nach der Befragung vor Ort entfernten sich die beiden ortsfremden Beteiligten der Auseinandersetzung. Dem Wohnungsinhaber, dessen Türe eingetreten wurde, wurde ein Notzimmer der Stadt Neu-Ulm zur Verfügung gestellt, nachdem die Türe vor Ort nicht mehr repariert werden konnte. Den Wohnungsinhaber erwartet nun eine Anzeige wegen des Diebstahls sowie der begangenen gefährlichen Körperverletzung. Seine Bekannte wird wegen des Diebstahls ebenfalls zur Anzeige gebracht. Den Geschädigten des Diebstahls und dessen Bekannten erwartet eine Anzeige wegen der begangenen Sachbeschädigung an der Wohnungstüre. (AZ)