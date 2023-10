Rauchentwicklung in Pfuhler Metzgerei ruft Feuerwehr auf den Plan

Als plötzlich der Rauchmelder ertönt, muss in Pfuhl das Schlimmste befürchtet werden.

Ein lauter Rauchmelder in den Kellerräumen einer in Pfuhl ansässigen Metzgerei sorgte am vergangenen Sonntag für Aufsehen. Durch die Betreiberin konnte daraufhin im Keller auch entsprechend Rauch festgestellt werden. Ein Feuer konnte sie selbst jedoch nicht ausmachen.

Feuerwehren aus Neu-Ulm und Pfuhl vor Ort

Die Feuerwehr wurde verständigt, die jedoch abschließend nicht klären konnte, woher die Rauchentwicklung stammte. Ein Feuer oder anderweitige Auslöser konnten nicht festgestellt werden. Es wurde entlüftet. Zu Verletzungen von Personen kam es nicht, auch ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden. Die Feuerwehren Neu-Ulm und Pfuhl waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort, weiter auch vorsorglich ein Rettungswagen. (AZ)