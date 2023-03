"Hof und Scheune": Das steckt hinter dem neuen Konzept für das Meinl-Areal

Plus Der Investor hat die Pläne für das frühere Hotel in Reutti überarbeitet und abgespeckt. Inzwischen gibt es auch konkrete Ideen für einen Lebensmittelladen.

Im früheren Hotel Meinl in Reutti leben seit einigen Monaten Geflüchtete aus der Ukraine. Demnächst sollen auf dem Grundstück zusätzlich Container aufgestellt werden, um bis zu 72 weitere Menschen unterbringen zu können. Darüber berät nächste Woche der Bauausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats. Mittelfristig hat der Eigentümer des Grundstücks aber andere Pläne. Sein neues Konzept sieht unter anderem einen Nahversorger vor, für den mehrere Optionen im Rennen sind.