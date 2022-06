Vandalen beschädigen Schranke an Grundschule in Reutti

Mehr als 2000 Euro Schaden haben Unbekannte in Reutti verursacht: Eine Schranke wurde beschädigt und eine Tafel gestohlen.

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte die Zugangs- und Zufahrtsschranke an der Grundschule in der Schlossstraße in Reutti beschädigt. Auch eine Informationstafel sei gestohlen worden, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand belaufen sich der Sachschaden an der Schranke auf etwa 2000 Euro und der Beuteschaden an der entwendeten Informationstafel auf circa 150 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)