Neu-Ulm

vor 31 Min.

Ringlstetter-Co-Moderatorin erfreut Burlafingen mit einem Christbaum

Plus Der kuriose Neu-Ulmer Christbaum-Tausch schaffte es bis in die Kabarettsendung des BR. Nun brachte Carolin Matzko ein besonderes Geschenk nach Burlafingen.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Sie haben mittlerweile ungeahnte Bekanntheit erlangt: Die Christbäume in Pfuhl und Burlafingen, welche die Neu-Ulmer Stadtverwaltung im November aufstellen ließ. Die freudlose Fichte in Pfuhl wurde nach Beschwerden aus der Bevölkerung rasch ausgetauscht, um "das Seelenheil" zu wahren, wie Stadtsprecherin Sandra Lützel anschließend mitteilte. Dem zweiten Christbaum – in Burlafingen angesiedelt – erging es deutlich besser. Zunächst sollte auch er wieder verschwinden, doch der örtliche Vereinsring wehrte sich bei Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) erfolgreich. Nun, wenige Wochen später, steht die Burlafinger Fichte erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn sie hat jetzt ein kleines Geschwisterchen aus Plastik – und das wurde direkt aus dem Fernsehstudio des Bayerischen Rundfunks herangekarrt.

