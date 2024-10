SBU gibt Konzert im Edwin-Scharff-Haus: Sinfonische Blasmusik als Hommage

Das Sinfonische Blasorchester Ulm (SBU) gibt am Sonntag, 3. November, ein Konzert im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus. Beginn ist um 18:30 Uhr. Unter dem Titel „Hommage“ würdigt das Orchester herausragende Persönlichkeiten aus verschiedenen Kulturen und Epochen durch Werke zeitgenössischer Komponisten. Die Leitung des Konzertes übernimmt der international bekannte Dirigent Douglas Bostock, der eine Stunde vor Beginn eine Konzerteinführung gibt.

Das Konzertprogramm im Edwin-Scharff-Haus

Den Auftakt des Abends bildet das Werk „Nobunaga – A Shaft of Light in the Renaissance“ des japanischen Komponisten Eiji Suzuki, in dem es das Leben und Wirken des japanischen Kriegsherrn Oda Nobunaga im 16. Jahrhundert geht. Ein weiteres Werk mit starkem kulturell-historischem Bezug ist „Rattanakosin (Rama IX)“ des thailändischen Komponisten Vanich Potavanich. In „Suite from Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke wird Schottland und seinem Volk die Ehre erwiesen. „Lux Perpetua“ des US-amerikanischen Komponisten Frank Ticheli setzt sich mit dem ewigen Licht und der spirituellen Hoffnung auseinander. Den Abschluss des Konzerts bildet die monumentale „Symphony for Winds“ des Briten Martin Ellerby, die die Möglichkeiten eines Blasorchesters in ihrer ganzen Bandbreite auslotet.

Ursprünglich war vorgesehen, dass beim Konzert auch das Euphonium-Konzert Nr. 4 – „Omaggio“ – mit dem weltweit gefeierten Euphonium-Solisten Steven Mead aufgeführt wird. Der Solist musste jedoch sowohl für den geplanten Workshop als auch für das Konzert kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Dieses Solo-Konzert wird am 13. April 2025 nachgeholt.

Karten für das SBU-Konzert „Hommage“ gibt unter www.ulmtickets.de oder per Mail an info@sbu-online.de. (AZ)