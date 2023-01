Schlägerei am Badesee in Ludwigsfeld: Polizei ermittelt fünf Verdächtige

Eine Frau mit Säugling wird am Badesee von einem Fußball getroffen. Zwei Männer stellen die Spieler zur Rede und werden verprügelt. Inzwischen wurden Verdächtige ermittelt.

Es war eine der Polizeimeldungen aus dem vergangenen Jahr, die in der Region für Aufsehen und Entsetzen sorgte. Aus einem Fußballspiel entwickelte sich am Badesee im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld eine Schlägerei. Zwei Männer wurden von zunächst neun Unbekannten verprügelt. Die Opfer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Jene Unbekannten flüchteten, inzwischen aber konnten Verdächtige von der Polizei ermittelt werden.

Der Vorfall ereignete sich nach damaligen Behördenangaben am Sonntag, 3. Juli 2022, gegen 19.15 Uhr. Die beiden Geschädigten, ein 19- und ein 28-Jähriger, befanden sich mit ihren Familien auf der Liegewiese am See. In unmittelbarer Nähe spielten mehrere Jugendliche und Heranwachsende Fußball. Als deren Ball in Richtung der Familie flog und die Ehefrau traf, die einen Säugling bei sich liegen hatte, stellten die beiden Männer die Fußballspieler zur Rede und forderten eine Entschuldigung.

Badesee Ludwigsfeld: Je drei Jugendliche schlagen auf die Männer ein

Zunächst sei es nur zu einem Streit gekommen, dann aber hätten je drei Jugendliche aus der Gruppe auf die Männer eingeschlagen. Drei weitere Jugendliche hätten sich ebenfalls einmischen wollen, hätten dann aber davon abgelassen. Die beiden Männer erlitten Abschürfungen, Prellungen und Rötungen am Oberkörper und am Kopf. Die Täter-Gruppe flüchtete anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Neu-Ulmer Polizei verlief ergebnislos.

Die neun Täter wurden wie folgt beschrieben: alle männlich, mit weißen und blauen Shirts sowie durchweg dunklen, kurzen Sporthosen bekleidet, dunkler Teint und sportliches Erscheinungsbild. Die Jugendlichen und Männer hatten schwarze Umhängetaschen dabei. Drei von ihnen sollen einen Bart getragen haben - einer einen Drei-Tage-Bart, die anderen beiden einen etwas längeren. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Schlägerei am See in Ludwigsfeld: Was über die Verdächtigen bekannt ist

Zwischenzeitlich hat die Polizei fünf Verdächtige ermitteln können, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. Es soll sich um Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren handeln, die untereinander befreundet seien. Nähere Angaben, wie beispielsweise zum Wohnort, werden aufgrund eines Verfahrens gegen Jugendliche nicht gemacht. Die Verdächtigen seien gegenüber der Polizei aber bereits geständig gewesen. Wenngleich der Polizeisprecher betont, dass sie bei einem solchen Geständnis "immer vorsichtig" sind. "Ein Geständnis zählt vor dem Richter", so der Sprecher. Aussagen bei der Polizei könnten vor Gericht widerrufen werden, was bei Verfahren im Jugendstrafrecht, wo ein Pflichtverteidiger mit im Spiel ist, häufig der Fall sein könne.

Die Ermittlungen im Ludwigsfelder Fall sind noch nicht abgeschlossen. So sei die Identität der vier weiteren unbekannten Beteiligten noch nicht geklärt. Herausfinden wollen die Ermittler zudem noch, von wem die Hauptaggression ausging.