Schülerin gibt Online-Unterricht für Frauen in ihrer Heimat Afghanistan

Beheshta Merzaie aus Neu-Ulm gibt Unterricht für Frauen in Afghanisten, die seit der Machtübernahme durch die Taliban nicht mehr in die Schule dürfen. Kontakt hält sie über WhatsApp.

Plus Seit die Taliban in Afghanistan an der Macht sind, ist für Frauen der Zugang zu Bildung stark eingeschränkt. Beheshta Merzaie hilft von Neu-Ulm aus Menschen in ihrer Heimat.

Die Ulmer Stadtbibliothek ist ein Ort, den sie oft und gerne aufsucht. Über das Lesen von Büchern habe sie sich die deutsche Sprache beigebracht. "Wenn ich ein Wort nicht kannte, habe ich es gegoogelt", sagt die 17-Jährige, die mit ihren Eltern und vier Geschwistern in Neu-Ulm wohnt. 2015, als sie neun Jahre alt war, flüchtete die Familie aus Afghanistan. Acht Jahre später besucht Beheshta Merzaie die 11. Klasse am Ulmer Kepler-Gymnasium. In ihrer Freizeit wird die Schülerin zur Lehrerin und gibt Unterricht für Frauen in ihrer Heimat. Ein nicht ungefährliches Unterfangen.

Seit August 2021 sind die islamistischen Taliban wieder in Afghanistan an der Macht. Die Rechte von Frauen sind seither stark eingeschränkt. Mädchen dürfen nur bis zur 6. Klasse in die Schule gehen und auch keine Universitäten mehr besuchen. Das arabische Land gilt so als einer der wenigen Staaten der Welt, in dem es Beschränkungen für die Bildung von Frauen gibt. Die Taliban erklären das damit, dass dies nicht mit ihrer Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia, vereinbar sei. Das Verbot löste bereits weltweit Verurteilungen aus. Es gilt als das größte Hindernis, damit die Regierung international anerkannt wird.

