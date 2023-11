Seiler und Speer: Feiner Austropop in der Ratiopharm Arena

Das Duo Seiler und Speer ("Ham kummst") bringt Wiener Schmäh und österreichisches Lebensgefühl nach Neu-Ulm. Auch Support Josh ist eine Entdeckung.

Seiler und Speer sind die musikalischen Botschafter ihres Heimatlandes, quasi die Speerspitze (um es mal mit dem offensichtlichen wie schlechten Wortspiel zu sagen) des Austropop. Seit der Titeltrack ihres ersten Albums 2015 zum Überraschungshit avancierte, ist das Duo Dauergast in den österreichischen Charts - wenngleich es kaum möglich ist, an den Erfolg von "Ham kummst" anzuknüpfen. Ein Song, bei dem auch beim Konzert in der Ratiopharm Arena der Stimmungshöhepunkt des Abends erreicht war.

"Seiler und Speer" zunächst als Spaßprojekt

"Ham kummst" ist dabei ein typischer Vertreter des frühen Seiler und Speer-Stils: humorvoll, nah dran an der Lebenswelt der Zuhörerinnen und Zuhörer. Seiler und Speer besingen hier bekannterweise eine kriselnde Ehe, in der die frustrierte Gattin der Partnerschaft schließlich per Scheidungspapier ein Ende setzt. Man karikiere auf heitere Art und Weise Alltagssituationen - so beschreiben es Seiler und Speer auch auf ihrer Website. Der Humor kommt nicht von ungefähr: Christopher Seiler fing als Komiker und Schauspieler an, mit dem Filmemacher Bernhard Speer arbeitete er an einer Comedy-Serie. Als sie diese mit der passenden Musik untermalen wollten, entstand das Duo "Seiler und Speer", zunächst als Spaßprojekt, das aber schnell vom Erfolg eingeholt wurde.

Seiler und Speer entwickelten sich im Laufe der Jahre weiter. Ihre Texte verfassen sie zwar nach wie vor ausschließlich in Mundart, inhaltlich sind jedoch einige Facetten hinzugekommen. Unter den typischen Schmäh mischten sich viele Gefühle und auch der Ernst des Lebens. "Merkst du ned, dass′d in Woaheit längst verlurn host. Deine Augn san weid offn und trotzdem siehgst du koa Liacht", heißt es etwa in "Waun da Wind geht". In einer der dunkelsten Phasen seines Lebens sei dieser Song entstanden, sagt Christopher Seiler.

Mitunter ist es im Rausch und Lärm eines Live-Konzerts nicht ganz leicht, den österreichischen Texten zu folgen. Wen nur die Chart-Hits a la "Ham kummst" in die Arena gelockt haben, der tat sich inhaltlich teils schwer. Dass Seiler, Speer und ihre fabelhafte Band aber eine extrem energiegeladene Show mit sehr rockigen Parts, einem krachenden Schlagzeug und hörenswerten Gitarrensoli ablieferten, tröstete darüber schnell hinweg. Ungeachtet anhaltender Trennungsgerüchte liefert das Duo auf der Neu-Ulmer gemeinsam eine mitreißende Show.

Josh begleitet Seiler und Speer auch in Neu-Ulm

In der Ratiopharm-Arena, in die der Auftritt verlegt wurde, nachdem die ursprünglich gebuchte Werkhalle im Roxy schnell ausverkauft war, fand das vorletzte deutsche Konzert des Jahres statt. Nach Neu-Ulm stand in der Bundesrepublik nur noch Kempten auf dem Programm, in Österreich folgen noch weitere Konzerte. Begleitet werden Seiler und Speer von Landsmann Josh, der mit Bernhard Speer im Podcast "Eins Komma Zwei Kamille" zu hören ist und dessen Hit "Cordula Grün" auch in Deutschland wohl allseits bekannt sein dürfte. Der Singer-Songwriter überzeugte als Vorband mit einem abwechslungsreichen Portfolio aus Partyhits ("Expresso und Tschianti") und persönlichen Songs mit ernstem Hintergrund. In "Ich gehör' repariert" verarbeitet der Wiener Musiker seine Depression.

Ein Wermutstropfen des Konzerts: Die Musiker ließen die Fans ganz schön lange warten. Das Konzert begann mit 30-minütiger Verspätung.