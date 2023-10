Prozess um tödlichen Unfall auf der B28: Verursacher muss ins Gefängnis

Im Prozess um den tödlichen B28-Unfall bei Senden gesteht ein 29-Jähriger seine Schuld und entschuldigt sich. Das Gericht verurteilt ihn dennoch zu drei Jahren Haft.

Vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht hat am heutigen Mittwoch (18. Oktober) der Prozess um den tödlichen B28-Unfall kurz vor Senden stattgefunden. Vor fast genau einem Jahr war dort ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Ein damals 28-Jähriger soll ihm ungebremst mit mehr als 200 km/h aufgefahren sein. Ihm wird fahrlässige Tötung und vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Zum Auftakt des Prozesses gesteht der Angeklagte die tödliche Fahrt – und entschuldigt sich. Dennoch spricht das Gericht am Ende eine Haftstrafe aus.

Am Mittwochmorgen herrscht im Neu-Ulmer Amtsgericht großer Andrang. Einige Medienvertreter sind da, die Zuhörerbänke sind voll. Unter den Zuhörern ist auch der Onkel, die damalige Freundin des Toten sowie Nachbarn. Viele mussten wieder gehen, weil kein Platz war. Die Eltern des Getöteten treten als Nebenkläger auf. Die verfolgen den Prozess recht gefasst. Vor dem Prozessauftakt sprach der Onkel des 22-Jährigen mit unserer Redaktion: "Uns bringt das gar nichts. Mein Neffe kommt dadurch nicht zurück." Die Erwartungen der Eltern an die Gerichtsverhandlung sei, dass der Verursacher die "schlimmste" Strafe erhält, die möglich ist.

Mit seinen drei Rechtsanwälten betritt der Angeklagte den Saal. Er liest zunächst eine zweiseitige Erklärung vor, wie er den Unfall erlebt hat. Er habe sich an dem Tag gegen 16 Uhr mit Freunden in Pfuhl zum Trinken getroffen. Mindestens fünf Bier und zwei Viertele Wein habe er getrunken, wobei das laut Richterin Buck nicht ausreichte, um einen Blut-Alkoholgehalt von 1,78 Promille zu haben.

Tödlicher Unfall auf der B28: Angeklagter fuhr über 200 km/h

Einige Stunden später, in der Nacht zum Sonntag, 30. Oktober 2022, passiert dann der Unfall. Gegen 2.35 Uhr waren laut Polizei die zwei jungen Männer in ihren jeweiligen Autos vom Dreieck Neu-Ulm in Richtung Senden unterwegs. Der 22-Jährige hatte sich zuvor mit Freunden in Ulm getroffen. Alleine war er auf dem Weg nach Hause. Auf Höhe des Harzerhofes beim Gurrenhofsee fuhr er nach bisherigen Erkenntnissen ordnungsgemäß in einem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen – mit knapp 100 km/h.

Beim Unfall vor gut einem Jahr auf der B28 kurz vor Senden war 22-Jähriger auf der Stelle tot. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Der 28-Jährige kam in einem 245 PS starken BMW von hinten angerauscht – mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h. Ungebremst soll er dem 22-Jährigen aufgefahren sein. Der Aufprall soll laut Anlage mit einer Geschwindigkeit von 221,8 bis 248 erfolgt sein. Durch den heftigen Aufprall wurden beim VW der Kofferraum und die Rückbank auf wenige Zentimeter zusammengedrückt. Der 22-Jährige war auf der Stelle tot. Trauernde Angehörige waren noch in der Nacht zur Unfallstelle gekommen und sorgten vor Ort zeitweise für Chaos. Zur Trauerfeier bei der Ditib-Moschee in Ulm kamen Tausende.

Der Angeklagte behauptet vor Gericht, am Steuer eingeschlafen zu sein. An Details zum Unfall könne er sich aber größtenteils nicht erinnern. Der Unfall habe nicht nur das Leben der Hinterblieben verändert, sondern auch seins. Bis Ende 2022 war er krankgeschrieben. Er arbeitet für ein Ulmer Autohaus, dessen Fahrzeug war auch in den Unfall verwickelt. Der Arbeitgeber habe dennoch an ihm festgehalten, ihm nicht gekündigt.

Beim Prozess in Neu-Ulm entschuldigt sich der Angeklagte

Bei seiner Erklärung muss sich der Angeklagte immer wieder unterbrechen, tief Luft holen. "Es fällt mir sehr, sehr schwer, die richtigen Worte zu finden, um seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen", sagt er. Es tue ihm unendlich leid. Wenn es irgendwie möglich wäre, würde er es gerne ungeschehen machen. "Mein Handeln ist nicht zu entschuldigen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke."

Der damals 28-jährige Fahrer des BMW soll mit mehr als 200 km/h dem VW Golf aufgefahren sein. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Dass bei dem Unfall jemand gestorben ist, so berichtet der 29-Jährige, wurde ihm erst später auf der Dienststelle der Polizei gesagt. In der Folge habe er an Schlaf- und Essstörungen sowie Angstzuständen

gelitten. "Schuldgefühle und Reue sind ständiger Begleiter", sagt der Mann vor Gericht. Der Onkel des Getöteten beklagt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass der Angeklagte nur das eingestehe, was zu dessen Vorteil sein könnte. Dass er sich an manche Dinge nicht erinnern könne, nimmt er ihm nicht voll ab.

Die Anklagebehörde geht von fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs aus. Dem 29-Jährigen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Der Prozess geht mit Aussagen von Zeugen und Gutachtern weiter.

Das sagen Zeugen zum Unfall auf der B28 bei Senden

Zwei Ersthelfer, die zusammen in einem Auto auch auf der B28 unterwegs waren und von dem BMW "sehr schnell" überholt wurden, berichten im Zeugenstand, dass sie sich im Auto noch über den Raser unterhalten hätten. Sie bemerkten erst nur den BMW des Unfallverursachers ganz am linken Fahrbahnrand. Das Auto des Getöteten, das etwa 100 Meter entfernt auf dem Seitenstreifen rechts stand, nahmen sie gar nicht wahr. Dass darin jemand zu Tode kam, wurde ihnen erst mitgeteilt, als sie zum Aufwärmen in einem Rettungswagen saßen. Die Sicht soll in der Nacht "grundsätzlich gut" gewesen sein. "Kein Nebel, aber halt dunkel", sagt einer.

Zahlreiche Polizeibeamte sind zum Prozessauftakt am Neu-Ulmer Amtsgericht. Foto: Michael Kroha

Der damals 28-Jährige sei selbstständig aus dem Wagen ausgestiegen, als sie eintrafen. Sie sicherten die Unfallstelle mit eigenem Warndreieck ab und wählten den Notruf. Den hatte zuvor wohl auch der BMW automatisch abgesetzt.



Ein Taxifahrer schildert vor Gericht, wie er den Wagen des Getöteten sehr schnell überholt hatte und im Rückspiegel wahrnahm, dass etwas passierte. Eine als erstes eintreffende Polizistin sagt aus, erst beim zweiten Kontakt mit dem Angeklagten hätte sie Alkoholgeruch wahrgenommen. Er soll auf wenige Fragen nur kurz geantwortet haben. Gelallt habe er nicht.

Prozess um tödlichen B28-Unfall: Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe

Nach den Zeugenaussagen und dem Bericht eines Unfallsachverständigen folgen die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten sowie insgesamt drei Jahre Führerscheinentzug. Die Nebenklage schloss sich diesem Plädoyer an. Die Verteidigung sprach sich für eine Bewährungsstrafe aus und stellte die Dauer des Führerscheinzugs stellte ins Ermessen des Gerichts. Das Urteil soll noch heute fallen.

Der Angeklagte selbst bekräftige zum Ende nochmal seine Reue und sein Schuldeingeständnis: "Wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen. Es tut mir leid."

Das Gericht entscheidet sich dennoch für eine Freiheitsstrafe. Der Mann soll für drei Jahre in Haft. Zudem muss er für zwei Jahre seinen Führerschein abgeben und die Kosten des Verfahrens tragen. Bei der Verkündung des Urteils klatscht das Publikum, in dem auch Angehörige des Getöteten sowie des Angeklagten sitzen.