Sie wollte ihm helfen: 22-Jähriger tritt Sanitäterin im Einsatz

Ein 22-Jähriger soll am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, in einer Unterkunft in Neu-Ulm eine Sanitäterin getreten und dabei leicht verletzt haben. Zunächst sei die Polizei informiert worden, weil der Mann „auffälliges Verhalten zeigte und sich nicht beruhigen ließ“. Der Mann habe über Schmerzen geklagt. Daher sei der Rettungsdienst zur Versorgung hinzugezogen worden. Während der Erstversorgung sei es dann zum Zwischenfall gekommen: Der 22-Jährige soll die Rettungsdienstmitarbeiterin getreten haben. Die Polizeibeamten hätten den Mann daraufhin fixiert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

