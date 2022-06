Sollte das Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm tatsächlich abgerissen werden?

Lokal Das Neu-Ulmer Tagungs- und Veranstaltungszentrum muss für viel Geld saniert werden, aber nicht alle Stadträte sind der Meinung, dass dies unbedingt sein müsste.

Das Edwin-Scharff-Haus ist eines der markantesten Bauwerke von Neu-Ulm, jetzt muss es aber für viel Geld teilsaniert werden. Ist das angesichts der sehr angespannten Stadtfinanzen schon ein Grund, das Tagungs- und Veranstaltungszentrum abzureißen? Im Stadtrat stand diese Frage jetzt zur Debatte. Sie wurde von einer klaren Mehrheit ausgesprochen eindeutig beantwortet.