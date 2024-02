Neu-Ulm

Sonntags bleibt die Glacis-Galerie für Passanten geschlossen

Plus Ursprünglich sollte der Durchgang an der "Grünen Brücke" im Einkaufszentrum jeden Tag offen sein. Jetzt werden die Öffnungszeiten neu festgelegt.

Von Michael Ruddigkeit

Die "Grüne Brücke" führt von der Donau bis in den Neu-Ulmer Süden und ist gerade für Radfahrer eine wichtige Achse. An der Glacis-Galerie müssen sie zwar absteigen und schieben, doch der Durchgang sollte auch außerhalb der Öffnungszeiten des Einkaufszentrums möglich sein – so der ursprüngliche Gedanke, der in einer Vereinbarung zwischen Stadt und Glacis-Galerie festgeschrieben wurde. Die in dem Papier genannten Zeiten werden allerdings schon länger nicht mehr eingehalten. Jetzt kommen sie auf den Prüfstand.

Die "Grüne Brücke" führt durch die Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Die Stadt Neu-Ulm und die Betreiber der Glacis-Galerie hatten im Jahr 2010 ein Betriebskonzept zur Nutzung und Durchquerung der Passage an der "Grünen Brücke" vereinbart. Dieses sah Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 5 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr vor. Zu diesen Zeiten sollte der Durchgang für Fußgänger allgemein zugänglich und durchquerbar sein. Radfahrer müssen ihr Gefährt durch die Passage schieben.

