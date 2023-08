Neu-Ulm

12:57 Uhr

St. Patricks Day im Oktober: Dropkick Murphys bringen Partystimmung in die Arena

Plus Harter Rock trifft auf irischen Folk: Das Erfolgsrezept der Dropkick Murphys funktioniert weltweit seit mehr als 25 Jahren. Nun trat die Band in Neu-Ulm auf

Von Franziska Wolfinger

"The boys are back and they're looking for trouble." So begrüßen die Dropkick Murphys ihre rund 2500 Fans in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena im ersten Song des Abends. Eine glatte Lüge, wie sich schnell herausstellt. Nicht auf Ärger sind die Musiker aus dem US-Bundesstaat Massachusetts aus, sondern auf eine wilde Party. Und die feiern sie dann auch gemeinsam mit dem Publikum. Die Bierbecher fliegen von den ersten Takten an durch die Arena.

Es ist die energiegeladene Mischung aus hartem Rock und irischen Klängen, die seit mehr als 25 Jahren Fans rund um den Globus begeistert. Dudelsack, Akkordeon, Banjo und Tin Whistle gesellen sich da zu E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und schaffen den typischen Murphys Klang. Zu hören gab es in Neu-Ulm eine ausgewogene Mischung aus alten und neuen Songs.

