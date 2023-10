Staub im Hochhaus-Keller löst Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm aus

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Im Keller wurde der Alarm ausgelöst.

In einem Haushaus in der Neu-Ulmer Innenstadt ist am Sonntagabend der Feueralarm ausgelöst worden. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr Neu-Ulm rückten aus. Ein Brand konnte jedoch nicht ausgemacht werden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Alarm offenbar durch eine Staubentwicklung im Müllraum ausgelöst, der sich im Keller des Anwesens befindet. Hier sei zur Zeit der Alarmierung Unrat entsorgt worden. Eine Räumung des Wohnkomplexes sei aufgrund des Fehlalarmes nicht notwendig gewesen. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit insgesamt 19 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)