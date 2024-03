Neu-Ulm-Steinheim

Die Bürgerschaft macht sich Sorgen um Schloss Steinheim

Plus Nicht nur jener Patrizierlandsitz aus dem Jahr 1619 war Thema auf der Bürgerversammlung: Es ging auch um Raserei und Hundekot.

Von Inge Pflüger

Ein Teil der Steinheimer Bürgerschaft macht sich Sorgen um eines der Wahrzeichen des Neu-Ulmer Stadtteils: das Schloss Steinheim. Das wurde bei der Bürgerversammlung deutlich. Das Gebäude in der Bauerngasse 26 gilt als eines der ältesten Gemäuer Steinheims. "Wenn ich dort vorbeifahre, tut mir der jetzige Anblick weh", hieß es.

Der Bürger richtete direkt an die Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, und fragte, ob sie nicht helfen könne, damit für die „Stadt ein kleines Schmuckstück“ erhalten und wieder herausgeputzt wird. Man werde schauen, was sich machen lasse. Und Albsteiger erinnerte an die Tatsache, dass das Schloss im Privatbesitz sei und alles nicht so einfach sei.

