Neu-Ulm/Straß

vor 16 Min.

Alkoholkontrolle: Polizei zieht Verkleidete auf der B28 aus dem Verkehr

Nach zwei schweren Unfällen im Vorjahr nimmt die Polizei am Rußigen Freitag wieder die B28 in den Blick. Die Beamten ziehen auch Bilanz zum Umzug in Straß.

