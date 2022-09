Straße zwischen Neu-Ulm und Reutti bleibt noch länger gesperrt

Seit Wochen ist die Straße zwischen Neu-Ulm und Reutti gesperrt. Daran wird sich auch noch eine Zeit lang nichts ändern. Es gibt jedoch eine neue Umleitung.

Seit 25. Juli schon ist die Straße zwischen Neu-Ulm und Reutti voll gesperrt. Ende September, so wurde es damals mitgeteilt, sollte sie eigentlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch gibt das Staatliche Bauamt im Krumbach bekannt: Die Vollsperrung der Staatsstraße 2029 verlängert sich.

Der neue Termin für die Verkehrsfreigabe ist nun auf Ende Oktober angedacht. Die Verzögerung ergebe sich weitestgehend aus den schwierigen Baugrundverhältnissen und der Wasserführung des Landgrabens, heißt es. Die Arbeiten an dem neuen Durchlass des Landgrabens schreiten derweil voran und würden voraussichtlich bis Mitte kommender Woche abgeschlossen sein.

Gleichzeitig wird auch der Straßendamm wieder aufgeschüttet. Im weiteren Verlauf werden ab Dienstag, 4. Oktober, die Asphaltarbeiten an der Straße beginnen. Die Anlieger würden noch separat über den genauen Ablauf informiert. Die Arbeiten im Straßenbereich sollen bis spätestens Sonntag, 30. Oktober, abgeschlossen sein.

Kreuzung in Senden wieder frei: Neue Umleitung für Reutti-Sperrung

Aufgrund anderer Baustellen verlief die Umleitung bislang großräumig - was, wie berichtet, für Ärger bei Verkehrsteilnehmenden sorgte. In Senden an der Kreuzung Königsberger Straße / Berliner Straße sind die Maßnahmen jedoch inzwischen abgeschlossen. Der Bereich wird an diesem Freitag, 23. September, wieder für den Verkehr freigegeben.

Künftig verläuft daher auch die Umleitung von Reutti über Holzschwang nach Senden in Richtung Neu-Ulm. Von Neu-Ulm kommend verläuft die Umleitung in umgekehrter Richtung. Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Reutti und Finningen muss für den Einbau der neuen Fahrbahndecke voraussichtlich in der Kalenderwoche 41 (Montag, 10. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober) ebenfalls für circa drei Tage voll gesperrt werden. Für die Umleitung des Geh- und Radverkehrs sollen sich keine Änderungen ergeben, heißt es.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet weiterhin um Verständnis für entstehende Behinderungen und um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen. (AZ)