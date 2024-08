Streit beim Umzug eskaliert gewaltig: Nachbarn verletzten sich mittelschwer

Ein Streit unter Nachbarn im Zuge eines Umzugs ist am Donnerstagnachmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt eskaliert. Es kam zu einer Schlägerei. Zwei Beteiligte erlitten mittelschwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Paar im Alter von 40 und 26 Jahren ihre Wohnung in der Ludwigstraße ausräumen und warf dabei mehrere alte Möbelstücke aus dem Fenster in den Hofbereich. Ein 46-jähriger Nachbar soll hiervon gestört gefühlt haben. In der Folge sei es zunächst zum verbalen Streit gekommen. Der Streit eskalierte aber immer mehr.

Der 46-Jährige soll mit einer Holzlatte eines beschädigten Möbelstückes auf das Pärchen eingeschlagen haben. Der 40-Jährige soll daraufhin ebenfalls ein Holzteil eines beschädigten Möbelstückes genommen und auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben.

Die 26-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und musste nicht weiter medizinisch behandelt und versorgt werden. Die beiden Männer aber erlitten mittelschwere Verletzungen an Armen, Ellenbogen und dem Rücken. Sie wurden mit einem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der anfänglich aggressiven Stimmung vor Ort waren neben Kräften der Polizeiinspektion Neu-Ulm auch Beamte der zentralen Einsatzdienste im Einsatz. (AZ)