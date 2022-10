Neu-Ulm

16:40 Uhr

Streit eines Pärchens in Offenhausen eskaliert: Frau schlägt Mann ins Gesicht

Der Streit eines Pärchens ist in Offenhausen eskaliert.

In einem Lokal in Offenhausen eskaliert der Streit eines Pärchens. Der Wirt will zwar schlichten, doch dann schlägt die Frau mit der Faust zu.

Der Streit eines Pärchens ist am Sonntag in einer Gaststätte im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen eskaliert. Die Hintergründe sind der Polizei noch unklar. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Gastwirt den Streit zwischen dem 65-Jährigen und der 47-Jährigen schlichten. Dazu habe er den Mann aufgefordert, die Gaststätte zu verlassen. Bevor der 65-Jährige aber das Lokal verlassen konnte, soll ihm die 47-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann erlitt dabei nach Polizeiangaben eine leichte Prellung am Auge. Beide Streitparteien seien erheblich alkoholisiert gewesen, heißt es im Polizeibericht. Der Grund des Streites ist bislang nicht bekannt und daher Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. (AZ)

