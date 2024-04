Neu-Ulm

12:00 Uhr

Suche nach neuem Supermarkt-Standort: Norma bleibt hartnäckig

Plus Die Stadt Neu-Ulm will keine neuen Discounter im Starkfeld. Doch Norma hat auch Interesse an einer Ansiedlung in Offenhausen oder im früheren "Penny".

Von Michael Ruddigkeit

Der Discounter Norma möchte schon seit mehreren Jahren eine neue Filiale im Neu-Ulmer Gewerbegebiet eröffnen. Doch das passt der Stadt nicht ins Konzept. Denn bestimmte Sortimente wie Lebensmittel sollen möglichst in der Innenstadt angeboten werden. Ein Bebauungsplan für das Areal im Starkfeld soll unerwünschten Ansiedlungen einen Riegel vorschieben. Norma lässt sich davon nicht beirren, denn auch andere Standorte kommen für das Unternehmen infrage.

Der Filiale in Pfuhl will Norma weitere Niederlassungen folgen lassen

"Neben unserer Filiale im Stadtteil Pfuhl sind wir grundsätzlich an weiteren Standorten in Neu-Ulm interessiert und sind für die Entwicklung weiterer nachhaltiger Nahversorgungskonzepte offen", erklärte Norma-Expansionsleiter Josef Lerach auf Anfrage unserer Redaktion. "Hierzu gehören aus unsere Sicht solche wichtigen Standorte wie 'Im Starkfeld' und Offenhausen, sowie auch der ehemalige Penny-Markt in der Reuttier Straße." Derzeit könne er allerdings über eventuelle Gespräche noch nichts sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen