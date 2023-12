Suff und Gewalt: Vor Disco in der Lessingstraße in Neu-Ulm geht es rund

Partynacht gerät außer Kontrolle: Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen alle Hände voll zu tun, eine aufgeheizte Menge zu beruhigen. Fesseln mussten verwendet werden.

Ein Einsatz, um den die Polizei Neu-Ulm nicht zu beneiden ist: Am Samstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Schlägerei an einer Diskothek in der Lessingstraße in Neu-Ulm gemeldet. Zehn bis 15 Menschen sollen beteiligt gewesen sein.

Die Situation: unübersichtlich. Vor Ort konnten die eingesetzten Streifen eine Vielzahl an Personen antreffen. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung und der oftmals erheblichen Alkoholisierung der Personen, war eine Sachverhaltsklärung nur "erschwert möglich", wie es im Polizeibericht heißt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten zwei Personengruppen Zoff auf dem Parkplatz. Grund hierfür war, dass eine Personengruppe vor das Auto der anderen Gruppe lief, als diese gerade wegfahren wollten. Die Folge: Faustschläge und Fußtritte sowie Sachbeschädigung am Fahrzeug der Beteiligten.

Die Bilanz der Polizei Neu-Ulm in der Partynacht

Während der Sachverhaltsaufnahme kristallisierte sich ein 21-Jähriger als einer der Hauptaggressoren heraus. Da er sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt und diese bereits zuvor filmte, kam es im weiteren Verlauf zu dessen Fesselung. Hierbei leistete dieser Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Nach einiger Zeit konnte er unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Zwei weitere alkoholisierte Personen, welche ebenfalls in aggressiver Weise gegenüber den Beamten auftraten, sollten des Platzes verwiesen werden. Da sie den Platzverweis nicht nachkamen, wurden auch sie in Gewahrsam genommen.

Für die Einsatzbewältigung mussten mehrere Streifen der PI Neu-Ulm, ein Hundeführer, der Einsatzzug, sowie Unterstützungskräfte der benachbarten Dienststellen und des Polizeipräsidiums Ulm hinzugezogen werden. Die momentane Bilanz der Partynacht: Gegen acht Personen wird wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingeleitet. Es kam zu drei Verhaftungen sowie einer Sachbeschädigung an einem Auto. (AZ)