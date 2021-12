Tankstelle in Neu-Ulm überfallen: Polizei bittet um Hinweise

In Neu-Ulm ist in der Nacht eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei sucht zwei Männer. Eine grobe Beschreibung der Täter liegt vor.

Eine Tankstelle in der Ringstraße in Neu-Ulm ist am späten Sonntagabend überfallen worden. Zwei bislang unbekannte Männer sollen laut Polizei Geld erbeutet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die zwei Männer gegen 23.15 Uhr die Tankstelle in der Ringstraße betreten. Einer der beiden Männer habe eine 27-jährige Angestellte in englischer Sprache aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen und sich auf den Boden zu legen. Eine Waffe sollen die beiden Täter scheinbar nicht mit sich geführt haben, so die Polizei.

Überfall auf Tankstelle in Neu-Ulm: Die Täter erbeuteten Bargeld

Im weiteren Verlauf soll einer der Täter die Angestellte zu Boden gestoßen und das Bargeld aus der Kasse entwendet haben. Anschließend flüchteten sie.

Die 27-jährige Angestellte blieb unverletzt. Sie beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1: männlich, 1,70 Meter groß, schlanke Statur, Besonderheit: Tätowierung hinter dem rechten Ohr;

Täter 2: männlich, 1,80 Meter groß.

Die ersten Ermittlungen am Tatort seien noch in der Nacht vom Kriminaldauerdienst übernommen worden. Nun hat die Neu-Ulmer Kriminalpolizei übernommen. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegengenommen. (AZ)