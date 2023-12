Tattoo und Tanz: Die Glacis-Galerie setzt immer mehr auf Dienstleistungen

Plus Als "urbane Marktplätze" beschreibt der Betreiber der Glacis-Galerie seine Einkaufszentren. Mit der Neueröffnung eines Tattoo-Studios verfolgt die Neu-Ulmer Mall genau diesen Weg.

Es läuft für die Glacis-Galerie. Centermanager Serge Micarelli spricht auf Nachfrage der Redaktion von einem zweistelligen Zuwachs an gezählten Passanten im Vergleich mit dem Vorjahr. Das hat mehrere Gründe.

Der Betreiber des Einkaufscenters, das Hamburger Unternehmen ECE, nennt die Zahl von 12.305 Menschen, die die Glacis-Galerie von Mai 2022 bis Juni diesen Jahres besuchten. Nun sollen es also deutlich mehr sein. "Wir hatten zuletzt sehr gute Tage", sagt der Centermanager über verschiedenste Verkaufsaktionen rund um die "Black Week".