Neu-Ulm

18:20 Uhr

Technische Probleme: Stadt bricht Bürger-Info zu Großprojekt auf Meinl-Areal ab

Plus Eigentlich wollte die Stadt Neu-Ulm am Mittwoch ausführlich über die Zukunft des Meinl-Areals in Reutti informieren. Doch das hat nicht geklappt.

Von Michael Ruddigkeit

Was wird aus dem Grundstück des früheren Hotels Meinl in Reutti? Diese Frage bewegt viele Bürgerinnen und Bürger, und deshalb wollte die Stadtspitze am Mittwoch bei einer digitalen Informationsveranstaltung den aktuellen Stand erläutern. Das hat jedoch nicht funktioniert. Jetzt soll es einen Nachholtermin geben.

