Unterspült: Radweg Thalfinger Uferstraße ist gesperrt

Nachwirkungen des Hochwassers: Aufgrund von Unterspülungen wird der Uferradweg kurzfristig bis 21. Juni gesperrt.

Dringende Sanierungsarbeiten erfordern nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) eine Sperrung des Radwegs entlang der Thalfinger Straße direkt unterhalb des Wasserkraftwerks Böfinger Halde (flussabwärts). Und zwar bis voraussichtlich Freitag, 21. Juni. . Eine Umleitung für Radfahrer und Fußgänger ist nur auf der Neu-Ulmer Uferseite möglich. Hierzu ist in beide Richtungen eine Umfahrung mit Überquerung der Donau entweder direkt am Wasserkraftwerk oder über die Donaubrücke in Thalfingen (NU 8) ausgeschildert.

Radfahrer/Fußgänger, welche von West nach Ost möchten (Richtung Thalfingen), werden über den Steg am Kraftwerk über die Donau und danach auf Neu-Ulmer Seite entlang der Donau Richtung Thafingen geleitet. Radfahrer/Fußgänger aus Richtung Thalfingen (von Ost nach West) wechseln bereits über die Donaubrücke in Thalfingen auf die Neu-Ulmer Uferseite und queren erst am Kraftwerk Böfinger Halde wieder die Donau, um zurück zur Ulmer Uferstraße zu gelangen.

Die kurzfristigen Maßnahmen haben sich durch eine Unterspülung am Radweg ergeben. Aus Sicherheitsgründen sei eine sofortige Umsetzung erforderlich. Die Unterspülung ist durch das extreme Hochwasser am vergangenen Wochenende entstanden. (AZ)