Theater Neu-Ulm: So war die Premiere von "Halbnackte Bauarbeiter"

Um die Schwierigkeiten des Single-Daseins und der Partnersuche geht es im Stück "Halbnackte Bauarbeiter", das nun im Theater Neu-Ulm zu sehen ist.

Bei Ute läuft es nicht rund. Mit Anfang 40 lebt sie noch immer in einer WG, im Job als Grafikdesignerin läuft es nur mäßig und mit den Männern eigentlich gar nicht - bis plötzlich zwei Exemplare in ihr Leben stolpern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auftakt für einen rasanten Theaterabend, der mit einer fragwürdigen Erkenntnis endet.

Direkt, offen und unverstellt berichtet Ich-Erzählerin Ute Nehrbach (Kirsten Annika Lange) in "Halbnackte Bauarbeiter" aus ihrem Leben als Single-Frau im mittleren Alter. Schlechter Sex, nervige Mitbewohnerin, als Komplimenten getarnte Beleidigungen: Mit dem Theaterpublikum teilt Ute all ihre Sorgen. Das ist auch deshalb so unterhaltsam, weil vieles nah dran ist an der Lebensrealität echter Frauen.

Die mahnende Stimme der Mutter, die für die gesellschaftlichen Erwartungen steht, die an eine Frau in Utes Alter gestellt werden, erklingt dabei immer wieder. Ob mit über 40 auf der Studentenparty oder jüngere Liebhaber: Mutters gerauntes "Also mir wärs peinlich" wird zum Running Gag, von dem sich Ute letztlich emanzipieren muss, um ihr Glück zu finden.

Autorin des Stücks kommt zur Premiere nach Neu-Ulm

Martina Brandl hat die Romanvorlage geschrieben und den Text auch selbst zu einem Theaterstück umgearbeitet. Weil die Autorin und Kabarettistin in Geislingen - also gar nicht weit weg - lebt, kam sie nun auch persönlich zur Premiere im Neu-Ulm Theater, um sich anzuschauen, was Schauspielerin Kirsten Annika Lange unter der Regie von Anja Krüger aus ihrer Geschichte gemacht hat. Mit dem Ergebnis sei sie sehr zufrieden, sagt Brandl. Trotz "sportlicher Kürzungen" im Text, wie sie sagt.

Eine gewisse Komprimierung der Handlung fällt auch dem Publikum auf. Während die Handlung rasant und kurzweilig vorangetrieben wird, fallen manche Details unter den Tisch und verlaufen manche Handlungsstränge im Sande. Als Ute zum Beispiel einem ihrer beiden Liebhaber eine doch recht direkte Schluss-Mach-SMS schreibt, bleibt eine Reaktion des Abservierten darauf aus.

Souverän gespieltes Eine-Frau-Stück

Mit Kirsten Annika Lange sei die Rolle der Ute wunderbar besetzt, nah an dem, wie sie sich ihre Ute im Roman vorgestellt hatte, findet Autorin Brandl. Lange meistert die Herausforderung, die dieses Eine-Frau-Stück an eine Schauspielerin stellt, souverän. Gut eineinhalb Stunden fesselt sie das Publikum mit den Erzählungen aus Utes Liebesleben. Dabei gelingt es ihr auch, den Nebencharakteren eine hörbare Stimme und eigene Persönlichkeiten zu geben, die mal mehr und mal weniger ausdifferenziert sind.

Im Stück muss Ute sich entscheiden zwischen dem mysteriösen Fremden und dem anhänglichen Michael. Letzterer ist deutlich jünger als sie und nun wirklich kein Traummann. Er hat keinen gut bezahlten Job, kaum sexuelle Erfahrung und nur mangelnde Kenntnis deutscher Rechtschreibung. Aber auch der Fremde, der ein bisschen so aussieht wie Johnny Depp, hat seine Schattenseiten. Für wen wird sich Ute entscheiden? So viel sei verraten: Sie bleibt nicht Single.

"Halbnackte Bauarbeiter" gipfelt in der Erkenntnis, dass das Älter werden auch Vorteile hat. Das Gute sei, dass nicht mehr immer alles perfekt sein müsse. "Manchmal reicht auch okay", kommentiert Ute schließlich ihre Partnerwahl. Sinnvolle Kritik am steten Streben nach unerreichbarem Perfektionismus oder knickt Ute doch einfach nur unter dem Druck der gesellschaftlichen Erwartung ein, dass Frauen nur in Beziehungen glücklich sein können? Diese Entscheidung wiederum bleibt dem Publikum überlassen.

Info: "Halbnackte Bauarbeiter" ist bis zum 23. März im Theater Neu-Ulm zu sehen.