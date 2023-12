Tödlicher Unfall am Donaubad: Wie umgehen mit dem Erlebten?

Zum Zeitpunkt des tödlichen Unfalls war rund um das Donaubad viel los. Wie sollen Eltern und Familien damit umgehen? Eine Notfallseelsorgerin berichtet vom Einsatz und gibt Tipps.

Er hat es nicht geschafft: Nach einem Unfall auf dem Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm ist ein siebenjähriger Junge seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war mit seinem Vater und seinem zehn Jahre alten Bruder zuvor beim Baden. Aufgrund der Ferienzeit ist dieser Tage viel los im Erlebnisbad in der Wiblinger Straße. Vor dem Eingang hatte sich auch zum Zeitpunkt des Unfalls eine meterlange Schlange gebildet. Entsprechend haben viele von dem schrecklichen Ereignis und den Maßnahmen danach mitbekommen. Auch viele Eltern mit Kindern waren vor Ort. Nicht erst am Tag danach stellt sich die Frage: Wie umgehen mit dem Erlebten? Eine Notfallseelsorgerin, die vor Ort im Einsatz war, gibt Tipps.

Bereits als die Alarmierung erfolgte, sei klar gewesen, dass das nicht eine Person alleine abarbeiten kann, erklärt Monika Kele-Bühler. Die 56-Jährige ist die Leiterin des Kriseninterventionsteams im Landkreis Neu-Ulm. Seit 15 Jahren macht sie das schon. Um die 25 Kräfte gehören zur Truppe, die sich aus Gruppierungen von katholischer und evangelischer Kirche sowie dem BRK zusammensetzt. Vier davon seien am Donnerstag im Einsatz gewesen. Sie selbst sei erst gegen 20 Uhr zuhause gewesen. Gute fünf Stunden also war sie auf den Beinen gewesen. Trotz ihr langjähriger Erfahrung stuft sie den Vorfall als "größeren Einsatz" ein, der auch sie nicht kalt lasse.

Tödlicher Unfall in Neu-Ulm: Rund um den Donaubad-Parkplatz war viel los

Betreut wurden von den Notfallseelsorgern die Angehörigen des Opfers, der 38-jährige Autofahrer, die Einsatzkräfte sowie Zeugen und Passanten. "Es war ein Wahnsinnsbetrieb", sagt Kele-Bühler, die hauptberuflich als Teamassistentin bei einer Wohnungsbaugenossenschaft arbeitet. "Die Schlange an der Kasse war auch für uns ersichtlich." Wie viele unmittelbare Augenzeugen es gegeben hat, könne sie so genau gar nicht sagen. Drei oder vier sollen es schon gewesen sein, darunter jedoch keine Kinder.

Wegen der aktuellen Ferienzeit haben viele Familien von dem Vorfall direkt oder auch indirekt im Nachgang mitbekommen. Viele nutzten und nutzen nach wie vor die freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr für einen Ausflug ins Donaubad oder in die Eislaufanlage daneben. Der Parkplatz war zeitweise gesperrt. Der Betrieb dort läuft inzwischen aber quasi normal weiter.

Wie umgehen mit dem Erlebten? Eine Neu-Ulmer Notfallseelsorgerin gibt Tipps

Wie sollen Eltern, Großeltern und andere nun mit dem Geschehen und ihren Kindern umgehen? Kele-Bühler weiß dazu vor allem einen Tipp: "Reden hilft, das ist so immens wichtig." Denn so müsse sich das Gehirn mit dem Erlebten auseinandersetzen, es verbalisieren. Dadurch allein lasse sich schon ganz viel lösen. Dazu nennt sie ein Beispiel: Wem etwas nicht einfällt, aber kurz darüber spricht, dem falle es oftmals gleich darauf wieder ein.

In Bezug auf Kinder gibt sie den Rat, die Kleinen einfach mal machen zu lassen. Sie würden sich schon das holen, was sie brauchen. Wichtig sei dabei aber, altersgerecht vorzugehen. Sprich, man müsse nicht alles ins letzte Detail erklären. Vor allem müsse man bei der Wahrheit bleiben. "Kinder spüren sofort, wenn etwas nicht stimmt", so Kele-Bühler. Zudem solle auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Wenn es beispielsweise eine Sache zehn Mal erzählen möchte, dann solle es das auch zehn Mal tun. Helfen könne auch, die Kinder in ihrer Routine zu lassen. "Halt und Sicherheit" suchen nicht nur die Erwachsenen, sagt die Notfallseelsorgerin.

Zur Versorgung der unmittelbar Beteiligten wie dem Unfallfahrer und der betroffenen Familie hält sich Kele-Bühler bedeckt. Dafür bittet sie um Verständnis. Ihr grundsätzliches Vorgehen in solchen Fällen, sei es mit Direktbeteiligten, Zeugen oder Einsatzkräften, laufe aber keineswegs nach einem "Schema F" ab. Denn das gebe es in solchen Fällen nicht. Jeder Mensch sei anders, insofern gehe auch jeder mit derartigen Erlebnissen anders um. Oftmals gehe es den Menschen darum, was sie in dem Moment gemacht haben. Ob sie genug getan oder etwas anders hätten machen sollen. Dann gehe man das Erlebte noch einmal Schritt für Schritt durch. Denn dann kämen die Betroffenen wieder ins Reden und zum Verarbeiten. Und am Ende stelle sich oftmals heraus: Mehr hätten sie nicht tun können.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen nach dem Unfall zu einer Einsatzbesprechung zusammen

Nach dem Unfall am Donnerstag kamen nach Einsatzende alle Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr noch einmal zusammen. Auch das Kriseninterventionsteam war dabei. Es waren um die 50 Personen. Dabei habe jede Gruppe für sich Revue passieren lassen, was welche Maßnahmen wie ergriffen wurden. Damit alle Beteiligten auf demselben Stand seien. Eine Besprechung in großer Runde, die normal sei nach einem solchen Einsatz, erklärt Kele-Bühler. Hier kämen dann auch gleich besondere Vorkommnisse zur Sprache. Es werde mitgeteilt, an wen er sich wenden kann, wenn besonderer Gesprächsbedarf besteht.

Auch die Kräfte der Polizei lasse der Einsatz nicht kalt, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Je nachdem, ob beispielsweise ein Beamter oder eine Beamtin selbst Familie oder Kinder hat, könne das einen auch mal mehr oder weniger treffen. Neben der Nachbesprechung mit dem Kriseninterventionsteam gebe es bei der Polizei noch weitere Möglichkeiten der individuellen Nachbetreuung, sofern Bedarf besteht. Der werde seitens des Vorgesetzten abgefragt. Zudem gebe es Polizeibeamte, die extra für solche Maßnahmen geschult seien, sowie einen psychologischen Dienst in München. Die Beamten werden "engmaschig betreut", sagt Stabik. Alle aber seien am Freitag wieder im Dienst gewesen.

Die Notfallseelsorger des Kriseninterventionsteams verstehen sich nicht als therapeutisches Angebot. Sprich, ihr Einsatz stehe immer im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ereignis. Nachbetreuungen kämen nur in Einzelfällen und bei schwerwiegenden Ereignissen vor. Insofern erfolge eine Alarmierung überwiegend über die Leitstelle, also über den Notruf 112. Treten erst Tage später im Nachgang eines Ereignissen Probleme auf, sei die Telefonseelsorge ein möglicher erster Ansprechpartner.