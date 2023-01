Trotz Verzögerungen: Das Donaubad in Neu-Ulm ist auf einem guten Weg

Plus Dass die Rutschen im Donaubad später fertig werden, ist ärgerlich. Aber kein Beinbruch. Denn die von den Städten eingeschlagene Richtung stimmt.

Verzögerungen auf der Baustelle aufgrund von Lieferengpässen – davon können Kommunen ebenso ein Lied singen wie private Häuslebauer. Nun trifft es auch das Donaubad in Neu-Ulm, wo die schönen neuen Rutschen weiter auf sich warten lassen. Das ist ärgerlich, zumal der geplante Eröffnungstermin bereits zum zweiten Mal verschoben werden muss. Doch der von den Betreibern und den Städten Ulm und Neu-Ulm eingeschlagene Weg ist dennoch richtig.