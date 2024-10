Turnusmäßige Brückenprüfung: Donausteg wird wieder gesperrt

Die Brücken und Brückenbauwerke in der Stadt Neu-Ulm werden regelmäßig auf ihren Zustand hin untersucht. Ende Oktober und Anfang November stehen wieder einige Untersuchungen an, wie Stadtsprecherin Sandra Lützel am Freitag mitteilt. Hierbei kommen stelleweise Hebebühnen oder Untersichtgeräte zum Einsatz. Für den Zeitraum der Prüfung wird es auch zu Einschränkungen kommen. So wird beispielweise der Donausteg zwischen Offenhausen und der Ulmer Friedrichsau gesperrt. Die Maßnahmen im Überblick:

Dienstag, 29. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober - Bauwerk über die Bahngleise am Pfuhler Kapellenberg: Der Mittelteil der Brücke wird zu den Sperrzeiten der Bahnstrecke Ulm-Augsburg geprüft. Die Prüfung erfolgt in Abstimmung mit der Deutschen Bahn. Die Brücke kann während der Prüfung genutzt werden.

Donnerstag, 31. Oktober, bis Montag, 4. November - Bauwerk über die Bahngleise in Offenhausen: Geprüft werden sowohl das Bauwerk an sich, als auch die Konstruktionsteile, die innerhalb der Gleisanlagen liegen. Die Prüfung des Mittelteils der Brücke erfolgt unter entsprechenden Auflagen und in Abstimmung mit der Deutschen Bahn in den Sperrzeiten der Bahnstrecke Ulm-Augsburg. Die Brücke kann während der Prüfung über die Rampen genutzt werden.

Montag, 4. November - Geh- und Radwegbrücke Wiblinger Straße: Zur Prüfung wird die Brücke komplett gesperrt. Eine Umleitung erfolgt in direkter Nähe zum Bauwerk.

Montag und Dienstag, 4. und 5. November - Friedrichsausteg: Bei der Prüfung des Friedrichsaustegs kommt ein Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Damit dieses auf dem Überbau fahren kann, muss der Steg für die Dauer der Prüfung komplett gesperrt werden. Zeitgleich zur Prüfung finden Reparaturarbeiten statt, um den Steg winterfest zu machen. Eine Umleitung wird über die Gänstorbrücke ausgeschildert.

Zusätzlich zu diesen Prüfungen finden in den kommenden Tagen und Wochen zudem sogenannte „Einfache Prüfungen“ von Brückenbauwerken im Stadtgebiet statt. Für diese Prüfungen sind keine Sperrungen notwendig. Die Stadt Neu-Ulm bittet um Verständnis für die durch die Prüfungsarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen. (AZ)