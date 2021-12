Neu-Ulm/Ulm

Händler klagen über unterschiedliche Corona-Regeln in Ulm und Neu-Ulm

Plus Wer in Ulm einkaufen gehen will, bekommt einen Stempel und der Weg in die Geschäfte ist frei. In Neu-Ulm ist das verboten. In der Glacis-Galerie lassen Händler ihren Ärger raus.

Von Oliver Helmstädter

Freitagnachmittag in Ulm: Um das Einkaufen unter der geltenden Corona-Verordnung zu erleichtern, wird nach der Prüfung des 2G-Nachweises ein „Ulmer City Pass“-Stempel vergeben. Und zwar an vielen Orten in der Stadt. Wer hingegen in die Glacis-Galerie nach Neu-Ulm geht, der muss an jedem Laden erneut seinen Impfnachweis vorzeigen, ihn abscannen lassen. Und dann noch den Ausweis herauskramen. Das nervt Kunden und schadet so den Händlern.

