Ulmer Philharmoniker zwischen dunklen Strömen und hellen Flüssen

Plus Die Ulmer Philharmoniker bleiben auch beim zweiten Konzert dieser Spielzeit beim Thema Wasser. Im CCU bieten sie dabei eine bemerkenswerte Werkauwahl abseits des Üblichen.

Die Romantik liebte das Wasser, beschwor seine Magie, seine Kraft, seine Wesenszustände. Doch das Lebenselement faszinierte Künstler in allen Epochen. Wie unterschiedlich diese Zugriffe auf ein Thema sein können, zeigte das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm mit seinem zweiten Konzert der Saison.