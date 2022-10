Umbau, Konzept, Anschaffungen: So entwickelt sich die Jugendarbeit in Neu-Ulm

Plus Die Folgen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche bleiben spürbar. In den Treffs tut sich einiges. Und für die ganz Kleinen und ihre Familie gibt es Neues.

Ende Oktober soll das Kinder- und Jugendhaus im Vorfeld saniert sein, Probleme mit Lieferketten und fehlendes Material haben eine Verzögerung verursacht. Der Umkleidetrakt ist schon fertig, nun ist das Innere an der Reihe. Den aktuellen Umbau will das Team nutzen: "Wir versuchen, die Chance wahrzunehmen, ein neues Konzept zu entwickeln", sagte Mitarbeiterin Monika Wagner im Neu-Ulmer Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur. Auch anderes hat sich verändert.