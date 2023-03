Unachtsamer Fahrer kommt auf A7 bei Neu-Ulm von Fahrbahn ab

Ein Augenzeuge meldet einen vermeintlich schweren Unfall auf der A7 bei Neu-Ulm. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wird klar, dass der Unfall deutlich weniger dramatisch ist als angenommen.

Per Notruf wurde am Sonntagnachmittag ein vermeintlich schwerer Verkehrsunfall auf der A7 bei Neu-Ulm gemeldet. Ein Audi sei mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und beide Insassen des Autos in ihrem Fahrzeug nun eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren aus Senden und Weißenhorn sowie die Verkehrspolizei Günzburg waren schnell am Unfallort und konnten glücklicherweise feststellen, dass die beiden Insassen des Fahrzeugs weder verletzt noch eingeklemmt waren.

Fahrer war wohl abgelenkt

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer aus nicht näher genannten Gründen abgelenkt und mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verursachte er an einem Wildzaun, einem Verkehrsschild und an seinem eigenen Fahrzeug einen Sachschaden von geschätzten 7500 Euro. Die Fahrer wurde von der Polizei verwarnt und mit einem Bußgeld belegt. Die Feuerwehr sicherte derweil die Unfallstelle bis der Pkw wenig später geborgen werden konnte. (AZ)