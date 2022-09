Unbekannte zertrümmern in Burlafingen eine Heckscheibe

In der Nacht auf Samstag waren in der Friedhofstraße Vandalen unterwegs.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einem Renault in der Friedhofstraße in Burlafingen von einem bislang unbekannten Täter nach Polizeiangaben mutwillig die Heckscheibe eingeschlagen.

Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Der Schaden wurde auf 500 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet um Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)