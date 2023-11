Unbekannter legt Brand an Bushaltestelle in Offenhausen

Ein Stapel Zeitungen geht in Flammen auf. Die Feuerwehr muss anrücken.

Ein bislang unbekannter Täter entzündete am Sonntag in den frühen Morgenstunden Zeitungen in einer Bushaltestelle in der Schwabenstraße in Neu-Ulm/ Offenhausen.

Der Kleinbrand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Wert der abgebrannten Zeitungen wurde mit 200 Euro angegeben. Der Brandleger konnte bislang unerkannt entkommen. Die Ermittlungen wurden durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm aufgenommen. Wir bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung zu setzen. (AZ)