Unbekannter Toter in der Donau ist identifiziert – doch Fragen bleiben

Lokal Auf Höhe von Offenhausen am Donauufer in Neu-Ulm wurde vor zwei Wochen ein unbekannter Toter entdeckt. Jetzt ist seine Identität geklärt. Fragen aber bleiben.

Gut zwei Wochen, nachdem am Donauufer in Offenhausen ein Toter gefunden wurde, konnte die Polizei nun zweifelsfrei die Identität des Mannes klären. Es handelt sich demnach um einen allein lebenden 68-Jährigen aus Bad Teinach-Zavelstein im Landkreis Calw im Nordschwarzwald. Nach wie vor hätten die Ermittlungen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Umstände des Todes werfen aber dennoch weiterhin Fragen auf, die vermutlich nie ganz geklärt werden.