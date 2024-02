Unfall: 18-Jähriger stürzt von E-Bike und bleibt bewusstlos liegen

Im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen stürzte ein 18-Jähriger mit seinem Pedelec. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Bei einem Sturz von einem Pedelec am Mittwochmorgen in der Neu-Ulmer Junkersstraße hat ein 18-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben stürzte der junge Mann offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache. Er blieb bewusstlos am Boden liegen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr. Alleinbeteiligt sei der 18-Jährige gestürzt, heißt es im Polizeibericht. Zwei Zeugen, die sofort Erste Hilfe leisteten und den Rettungsdienst verständigten, fanden den Mann bewusstlos am Boden liegen. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Der 18-Jährige sei nach kurzer Zeit wieder ansprechbar gewesen und wurde von einem Notarzt sowie dem Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Durch den Sturz erlitt der junge Mann nur Schürfwunden sowie eine leichtere Verletzung im Gesicht. (AZ)