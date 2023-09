Unfall auf A7 bei Neu-Ulm führt zu vorübergehender Vollsperrung

Nach einem Unfall nahe einer Baustelle auf der A7, muss die Autobahn vorübergehend gesperrt werden. Bei dem Unglück entsteht ein hoher Sachschaden.

Auf der A7 bei Neu-Ulm hat sich am Donnerstag gegen 23.20 Uhr ein Unfall in einem Baustellenbereich ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-jähriger Lkw-Fahrer auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 43-Jähriger mit einem Kleintransporter, der stark abbremsen musste, als sich der Verkehr auf Höhe Neu-Ulm wegen einer Nachtbaustelle zurückstaute. Der Lkw-Fahrer bemerkte das Manöver seines Vordermannes zu spät und kollidierte trotz Ausweichversuchs mit dem Wohnanhänger des Kleintransporters.

Unfall führt zu zeitweiser Vollsperrung der A7 bei Neu-Ulm

Anschließend krachte der Lkw zunächst in die rechte, dann in die mittlere Leitplanke und kam schließlich quer auf der Autobahn zum Stehen. Während der Fahrer des Kleintransporters unverletzt blieb, musste der 49-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Gesamtschaden auf rund 45.000 Euro und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Lkw-Fahrer ein. Zur Räumung, Reinigung und Absicherung der Unfallstelle waren mehrere umliegende Feuerwehren aus Neu-Ulm, Pfuhl, Elchingen und Nersingen im Einsatz. (AZ)