Unfall auf B10 in Neu-Ulm: Frau überfährt Kreisverkehr und Straßeninsel

Wie es zu dem Unfall auf der B10 in Neu-Ulm kommen konnte, ist noch unklar. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Eine 40-Jährige hat nach Angaben der Polizei am Sonntagabend einen Kreisverkehr in Neu-Ulm überfahren. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 40-Jährige gegen 20.45 Uhr die B10 von Nersingen kommend in Richtung Neu-Ulm. Hierbei stieß sie vermutlich gegen eine Leitplanke und gegen einen Bordstein. Im weiteren Verlauf fuhr sie die Bundesstraße weiter, und überfuhr den Kreisverkehr Höhe der Otto-Hahn-Straße geradeaus, sowie eine nachfolgende Straßeninsel. Schlussendlich kam die Frau in einem Grünstreifen zum Stehen.

Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Eine Zeuge hatte hatte vor dem Unfall ein schleifendes Geräusch wahrgenommen, das letztendlich zum verunfallten Auto gehörte. (AZ)