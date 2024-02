Unfall bei Burlafingen: Auto kracht in Kleingartenparzelle

Ein 30-Jähriger krachte mit seinem Auto in einen Schrebergarten. Der Abschleppdienst musste den Wagen mit einem Kran bergen.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen in einem Schrebergarten gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in der Nacht zum Samstag von Burlafingen Richtung Elchingen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und landete nach einem Schleudervorgang schlussendlich in einer angrenzenden Kleingartenparzelle. Der Wagen prallte gegen Bäumen und einen Zaun.

Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Sowohl der Fahrer als auch dessen Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf mehr als 10.000 Euro. Das Unfallfahrzeug musste vom Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren ebenfalls Einsatzkräfte des bayerischen roten Kreuzes und Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr am Einsatz beteiligt. (AZ)